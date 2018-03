Pesquisa mostra desinteresse na eleição para deputados

O desinteresse pela eleição de outubro, já captada na Pesquisa Data AZ, realizada entre os dias cinco a oito deste mês e aferida no percentual de eleitores indecisos para governador (59,5%) e senador (84,67%), é também bastante elevado para deputado estadual (77,08%) e deputado federal (81,42%).

Com tanto eleitor indeciso é bastante razoável que a pesquisa tenha registrado apenas um entre os prováveis candidatos a deputado com mais de 1% das intenções de voto. Esse “campeão” é o deputado estadual Dr. Pessoa (PSD), que aparece com 1,25% das intenções de votos espontâneas.

O segundo colocado numa extensa lista de candidatos com pouca intenção de voto é Marden Meneses (PSDB), com 0,92%, seguido por Fabio Novo (PT), com 0,67%, empatado com o suplente de deputado federal Silas Freire (Podemos).

Zé Santana (MDB), atual secretário estadual de Assistência Social, é o quinto, junto com Wilson Brandão (PSB, de saída para o Progressistas), com 0,58%. Depois vem Teresa Brito (PV), com 0,50%.

Após Teresa Brito, nenhum outro candidato obteve mais que meio ponto percentual nas intenções de voto, registrando-se cinco candidatos com 0,42%: Antônio Félix (PSD, de saída para o PTC), Fernando Monteiro (PRTB), Georgiano Neto (PSD), Rejane Dias (PT) e hemistocles Filho (MDB); e sete com 0,33%: coronel Carlos Augusto (ainda sem iliação partidária), Fábio Xavier (PR), Gustavo Neiva (PSB), Henrique Rebelo (PT, de saída para o PTC), Jannaina Marques (PTB), Pablo Santos (MDB) e Nerinho (PTB).



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Deputado Federal

Com mais indecisos, a pesquisa para deputado federal registra, porém, mais nomes com percentual de intenções de votos acima de um ponto.

O melhor colocado é o secretário da Segurança, Fabio Abreu (PTB, de saída para o PR), com 2,42% das intenções de voto, seguido por Silas Freire, com 2,08%. Abaixo deles vêm Rejane Dias, com 1,42%.

Empatados em quarto lugar entre os nomes mais citados para deputado federal, registram-se os nomes de Marcelo Castro (MDB) e Assis Car valho (PT), com 0,83%, seguidos por Ciro Nogueira (Progressistas), com 0,58%, e Paes Landim (PTB), empatado com Rodrigo Martins (PSB, de saída para o PRB), com 0,33%.

Ficha técnica da pesquisa

Números de entrevistas: 1.200

Área pesquisa: 55 municípios em 12 territórios de desenvolvimento.

Nível de coniança: 95%.

Data da realização: 05 a 08 de março de 2018

Margem de erro: 2,8% para mais ou para menos.

Registro na Justiça Eleitoral: Nº PI-04473/2018,

Contratante: Diretorio Regional do Partido da Republica

(PR) do Piauí

Estatístico Responsável: Laércio de Souza Araújo

Data AZ / Jornal O Dia