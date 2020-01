Pedido de suspeição do Conselheiro Luciano Nunes será julgado quinta

O plenário do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) deve julgar na próxima quinta-feira (23), o pedido de suspeição contra o conselheiro Luciano Nunes e outros quatro técnicos da corte de contas, apresentado pelo governador Wellington Dias. Durante a sessão, o relator do caso, Conselheiro Olavo Rebelo, vai apresentar o seu posicionamento a respeito da denúncia de uso político da estrutura do TCE pelos membros citados.



De acordo o presidente da corte, Abelardo Villanova, o processo seguiu todos os ritos legais, respeitando o direito ao contraditório e a defesa das partes envolvidas. Segundo ele, a expectativa é que a discussão não cause grandes dificuldades aos trabalhos do TCE, que retomou as suas atividades nos últimos dias.



Luciano Nunes é pai do ex-deputado Luciano Nunes Filho (PSDB), que disputou o governo do Estado em 2018, contra Wellington Dias



“O professo está instruído, está pronto para ser levado à pauta, e está pautado para a nossa próxima sessão, na quinta-feira. Não tenho conhecimento ainda do teor da proposta do relator, mas esse caso seguiu todo o processo legal, com o contraditório e posicionamento do conselheiro Luciano e do governo do estado. Espero que na quinta-feira tenhamos um consenso para resolver a questão da melhor forma possível”, destacou Aberlado Villanova.

O caso

Em Agosto de 2019, o governador Wellington Dias entrou com pedido de suspeição para afastar o conselheiro Luciano Nunes e outros quatro técnicos das ações de fiscalização de contas do estado realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado-TCE, utilizando como justificativa o fato de os citados atuarem como motivação política.

