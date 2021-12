PEC de Margarete Coelho pode autorizar juízes a mudar de estado sem concurso público

A Câmara Federal finalizou na última quarta (01) a criação da comissão especial que vai analisar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 162/19 , da deputada federal Margarete Coelho (PP-PI) que autoriza a permuta de juízes entre os estados. Na prática o projeto permitirá que juízes estaduais mudem de unidade federativa sem que seja necessária a realização de concurso público. Polêmica a medida será debatida no legislativo federal para posteriormente ir a votação em plenário. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara já aprovou a admissibilidade da proposta.

Pelas redes sociais Margarete defendeu o projeto e ressaltou a unidade do judiciário em todo o país. "Hoje instituímos, aqui na Câmara dos Deputados, a Comissão Especial para discutir a Proposta de Emenda a Constituição 162/2019, de minha autoria, que busca permitir a permuta entre juízes de direito no âmbito de tribunais de justiça de diferentes unidades da Federação. O fundamento técnico-constitucional dessa PEC decorre do princípio da unicidade do Poder Judiciário, na medida em que se trata de um Poder único" afirmou a deputada.

Margarete explicou os detalhes do projeto e destacou que a medida diminuirá os pedidos de afastamento de magistrados concedendo direitos já instituídos para juízes federais. "A emenda constitucional a ser debatida não criará, mas declarará, por interpretação autêntica, o direito a essa permuta promovendo maior eficiência e produtividade ao nosso sistema judiciário uma vez que diminui a chance de pedidos de afastamentos. Essa possibilidade já é assegurada aos juízes federais e aos juízes do trabalho no âmbito de tribunais de justiça de diferentes unidades da Federação", finalizou a deputada.

O deputado Pedro Vilela (PSDB-AL) será o presidente do colegiado, e o deputado Paulão (PT-AL); o 1º vice-presidente. Já a deputada Soraya Santos (PL-RJ) será a relatora. O prazo para a relatora proferir seu parecer será de até 40 sessões da Casa, contadas a partir de 26 de novembro. O prazo para apresentação de emendas será de 10 sessões, contadas a partir de quinta-feira (2). Cada emenda terá de ser assinada por 171 deputados. A comissão especial terá 34 membros titulares e igual número de suplentes.

FOTO: Agência Câmara