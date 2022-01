PDT inicia pré-candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República em Brasília

O PDT realizou nesta sexta-feira (21) sua convenção nacional e deu início à pré-candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República. A pré-campanha foi lançada oficialmente durante evento da legenda em Brasília na sede do partido, transmitida virtualmente com o lema da campanha "a rebeldia da esperança".



Foto: Ascom/PDT-PI

O presidente Estadual do Partido no Piauí, vereador Evandro Hidd esteve presente no evento e manifestou a esperança depositada no projeto do presidenciável. "Ciro é o melhor candidato, é o único com um projeto de país real, plausível, verdadeiro, focado na educação e nos que mais precisam", pontua Hidd.

O evento também foi marcado por homenagens ao ex-governador do Rio Grande do Sul Leonel Brizola, fundador do PDT, que morreu em 2004. Brizola completaria 100 anos neste sábado (22).

Pelo avanço da covid-19, apenas 30 dirigentes do partido estiveram presentes na cerimônia.

