PCdoB não impõe condição para aliança com PT em Teresina

Apontado como o mais cotado para indicar o vice do deputado Fábio Novo, pré-candidato do PT à Prefeitura de Teresina nas eleições municipais deste ano, o PCdoB garante que isso não é um condicionante para manutenção da aliança entre as duas siglas. Quem assegura é Osmar Jr., presidente do diretório estadual da agremiação e atual secretário de Estado do Governo.



Segundo o mandatário, as tratativas em torno dessa provável composição estão bem adiantadas e próximas de um desfecho, no entanto, assegura que a parceria política com os petistas na capital não implica em qualquer tipo de exigência quanto à participação na chapa majoritária.





“A vice não é a questão decisiva para a aliança. O PCdoB defende que seja uma composição mais ampla possível. Não impusemos e nem vamos impor como condição a indicação da vice (...) existe a possibilidade, mas não é um fato”, explicou o dirigente comunista.

Enzo fora

Osmar Júnior ainda informou que considera Enzo Samuel como um quadro que vai deixar o partido. “O vereador Enzo tem o projeto dele e nós respeitamos. Como eu já disse, para entrar no partido depende da vontade de quem quer entrar e daqueles que terão que receber, mas pra sair é um ato próprio, e o vereador Enzo já tomou essa decisão”, finaliza Osmar.

João MagalhãesBreno Cavalcante