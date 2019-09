Paulo Roberto diz não ter interesse de permanecer no Solidariedade

Respondendo a um processo de expulsão do Solidariedade (SD), o vereador Major Paulo Roberto afirmou que não tem a intenção de continuar nos quadros do partido, mas até lá, fará sua defesa. Ele só deve procurar uma nova agremiação com a oficialização da sua exclusão ou na janela partidária do próximo ano.



“Não vejo motivo para isso, estou no partido e no dia 31 de março eu tomo meu rumo. Agora, se o partido viabilizar meu rumo antecipadamente, irei procurar meus direitos”, declarou o parlamentar, que no passado chegou a comandar a sigla no Piauí.

Vivendo um impasse dentro do SD desde que o deputado Evaldo Gomes assumiu a presidência do partido, no início deste ano, o vereador responde agora a um processo por infidelidade partidária, ainda do pleito de 2018, movido por outro filiado da legenda. Ele discorda dos argumentos e acredita em perseguição.

“Não vou dar moleza, nem para o Evaldo nem para o partido, porque acho que estão fazendo uma injustiça [...] Fiz minha defesa mas se quiserem me expulsar não tem problema, até porque não me interessaria ficar com Evaldo Gomes mesmo não”, disparou Major.

João MagalhãesBreno Cavalcante