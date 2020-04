Paulo Martins diz que vai reforçar ações de fortalecimento do setor produtivo

Retornando à Assembleia depois de nove anos, o suplente Paulo Martins (PT), empossado na última quarta-feira (16), já definiu as prioridades de sua nova passagem pelo legislativo estadual. O representante da região dos carnaubais afirma que trabalhará na defesa de ações ligadas ao setor produtivo e ao desenvolvimento econômico.

“Estou voltando para essa missão na Assembleia Legislativa para defender causas propositivas, que possam melhorar a vida dos piauienses. Sempre fui voltado ao desenvolvimento, ao setor produtivo, tecnologia e conhecimento. O foco principal vai ser esse. Acredito muito que, com energia e infraestrutura, o homem do campo consegue produzir mais. Então, assumo o mandato com esse objetivo forte de contribuir para o desenvolvimento do Piauí”, destacou.

Antes de retornar ao poder legislativo, Paulo Martins estava comandando a Companhia Metropolitana de Transporte Público (CMTP), pasta que passará a ser administrada pela cota do Solidariedade.

A expectativa é que Martins exerça o cargo de deputado até o próximo mês de junho, quando Fábio Novo deve deixar o comando da Secretaria de Cultura para retornar à Assembleia, viabilizando sua candidatura a Prefeitura de Teresina.

Natanael Souza - Jornal O Dia