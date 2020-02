Patriota anuncia data da filiação de Caio Bucar

A direção estadual do Patriota confirmou para o próximo dia 16 de março a filiação do vereador Caio Bucar aos quadros da sigla. A ideia é que Bucar, que atualmente ocupa o comando da Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano (Eturb), atue como uma espécie de ‘puxador de votos’ ajudando a chapa proporciona do Patriota a eleger pelo menos três vereadores no próximo mês de outubro.



A data da filiação de Caio Bucar ao Patriota foi anunciada pelo presidente do diretório estadual da sigla, Laercio Borges. A expectativa é que o ato seja marcado por uma solenidade festiva, que deve contar com a presença dos outros membros que irão compor a chapa proporcional.

Em recente entrevista, Laercio Borges afirmou que com o anúncio da saída de quatro vereadores de mandato dos quadros do Patriota, a nova estratégia é atrair lideranças com grande potencial de votos. “A nossa nova estratégia é atrair novos pré-candidatos para fortalecer a chapa proporcional, entre eles, estamos dialogando com bastante afinidade com o vereador Caio Bucar, que será uma espécie de ‘Tiririca’ do Patriota, para ser o puxador de votos”, disse na oportunidade.

Além de Caio Bucar, o Patriota também dialoga com o vereador Dr. Lázaro, que atualmente enfrenta um processo de expulsão nos quadros do Cidadania.





João MagalhãesNatanael Souza