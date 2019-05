Partido realiza ciclo de Debates para discutir papel da Guarda Civil na capital

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB), por meio dos Comitês Estadual e Municipal, reunirá militantes, apoiadores, simpatizantes e pré-candidatos no próximo dia 24 de maio em um Ciclo de Debates sobre Teresina. O evento acontecerá no Real Palace hotel, das 8h30 às 13h, e terá como tema o “Papel da Guarda Civil Municipal: proteção do patrimônio público ou repressão?”.

O vice-presidente do comitê estadual do PCdoB no Piauí, José Carvalho, explica que os debates acontecerão a cada dois meses e tratarão de diversos temas, como saúde, educação, lazer, esportes, entre outros. “Escolhemos começar pela Guarda Civil pois ainda há bastante polêmica acerca do tema, bem como o fato da categoria estar em processo de estruturação em Teresina”, pontuou.

José Carvalho destaca que há uma inversão do papel da Guarda Civil. Segundo ele, os guardas assumem posição de repressão enquanto deveriam resguardar o patrimônio público. “Precisamos discutir esse assunto, pois nos preocupa o fato das Guardas Municipais estarem sendo transformadas em órgãos policiais, assumindo as feições da Polícia Militar. O avanço nessa direção é tamanho, que o guarda civil reivindica pra si as prerrogativas do policial militar, especialmente o uso de armamento”, enfatizou.

O primeiro debate contará com a participação da ex-vice-prefeita de São Paulo, Nádia Campeão, que abordará a sua experiência enquanto gestora em São Paulo e de como se deu o processo de implantação da Guarda naquele município. O secretário municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi), Samuel Silveira, também participará da discussão.

Eleições 2020

Além de levantar temas pertinentes para Teresina, os ciclos de debates têm como objetivo travar um diálogo com as lideranças e a sociedade a fim de construir um projeto político eleitoral para 2020.

“O partido tem atualmente um vereador na capital e nós queremos ampliar nossa participação na Câmara Municipal de Teresina, assim como apresentar um conjunto de ideias que, inclusive, nos possibilite a ter também uma candidatura majoritária na capital. O ciclo de debates tem esse papel, reunir ideias que fundamentem as posições políticas do PCdoB em Teresina”, pontuou o vice-presidente.

Ascom