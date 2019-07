Partido Novo vai iniciar processo seletivo para escolher candidatos a vereador

Após iniciar o processo seletivo para escolher o candidato a Prefeito de Teresina para as próximas eleições, a direção do Partido Novo deve dar início nos próximos dias ao processo de escolha dos nomes que vão representar a sigla na disputa por cadeiras na Câmara Municipal de Teresina. Assim como os interessados em disputar a prefeitura, os nomes que pretendem disputar uma vaga de vereador pelo Novo precisarão preencher uma série de critérios estabelecidos pela direção nacional da sigla.



“Vamos iniciar em agosto o processo para escolher os candidatos a vereador. O nosso objetivo é achar as pessoas que sejam mais alinhadas e que queiram realmente trabalhar os princípios e valores do Novo, como liberdade econômica e um estado menor. Então, a gente procura pessoas que queiram realmente trabalhar para a população”, explica a coordenadora do núcleo municipal do Novo, Val Sales.

Coordenadora do núcleo municipal do Novo, Val Sales (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Teresina é a única cidade do Piauí que deve contar com candidaturas de representantes do partido Novo. O objetivo da direção estadual da sigla é ter uma candidatura a prefeito e conseguir formar uma chapa com pelo menos 40 candidatos a vereador.

“Queremos formar uma chapa com pelo menos 40 candidatos, ou o máximo de candidatos que conseguirmos colocar. o nosso processo ainda não abriu, então não temos como mensurar ainda quantos vamos conseguir. O que nós sabemos é que a escolha dessas pessoas vai ser bem criteriosa", garante Val Sales.

O Partido Novo atingiu no Piauí mais de 300 filiações, o que torna o estado um dos primeiros colocado na região nordeste em número de filiados. Já o Núcleo Municipal de Teresina comemorou 150 filiações ativas, o que possibilita a realização do processo seletivo para escolher candidatos a prefeito e a vereador.

Natanael Souza