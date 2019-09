Parceria entre TCE e PF vai ampliar combate à corrupção

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) e a Superintendência da Polícia Federal do Piauí devem ampliar a parceria para a realização de operações, troca de informações e realização de cursos de capacitação. O objetivo é intensificar as ações de combate a corrupção no estado.



A parceria foi discutida durante reunião entre o presidente do corte de contas, conselheiro Abelardo Pio Vilanova, e a superintendente da Polícia Federal no Piauí, delegada Mariana Paranhos Calderon. Também

Parceria entre TCE e PF vai ampliar combate à corrupçãoparticiparam do encontro o delegado regional de Combate ao Crime Organizado da PF, Albert Paulo Sérvio de Moura e o auditor José Inaldo de Oliveira, da Unidade de Informação, Estratégia e Combate à Corrupção do TCE.

Empossada em junho deste ano como superintendente da PF no Piauí, a delegada Mariana Paranhos Calderon garantiu disse que está buscando a integração com outras forças de segurança e de fiscalização para combater, de forma eficiente, o crime organizado e a corrupção.

Já o presidente do TCE-PI, conselheiro Abelardo Vilanova, destacou que TCE está de portas abertas para ampliar a relação entre os dois órgãos. “O Tribunal sempre teve uma relação muito próxima com a Polícia Federal. É uma parceria muito importante no combate à corrupção”, pontuou.

Da Redação