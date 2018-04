Para Wilson Martins, oposição tem nomes para garantir segundo turno

O ex-governador Wilson Martins, presidente do PSB estadual, acredita que a oposição no Piauí possui nomes fortes o suficiente para disputar o Governo do Estado com Wellington Dias (PT). Para ele, o surgimento de nomes que pretendem entrar na disputa pelo Palácio de Karnak já garante a ida da eleição par o segundo turno.



“As oposições se fortalecem a medida que surge uma quantidade significativa de candidatos. A gente tem um ‘boom’ de candidatos que, de acordo com as pesquisas, a gente já garante um segundo turno, mas nós queremos ganhar é no primeiro turno”, disse o ex-governador.



Para ex-governador, várias candidaturas favorecem levar a disputa para segundo turno (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



O PSB vai apoiar a candidatura de Luciano Nunes (PSDB) para o Governo e compor a chapa majoritária do peessedebista. Entre os nomes para estar ao lado do deputado estão o do próprio ex-governador, na disputa por uma das vagas ao Senado, e o da deputada Juliana Falcão, cogitado para sair como vice-governadora.

No entanto, o deputado Luciano Nunes afirma que a definição quanto à vaga de vice só deve acontecer em julho, nas convenções. Segundo o pré- candidato, só estão acertadas as pré-candidaturas ao Senado de Wilson Martins e do deputado Robert Rios (DEM).

“A deputada Juliana é um nome de valor e sem dúvida nenhuma é um nome que seria muito bem-vinda na composição de uma chapa, mas não estamos tratando desse assunto agora. A questão da vice não é prioridade nas nossas discussões”, completou Luciano Nunes.

Ithyara Borges - Jornal O Dia