Para Themístocles Filho, Henrique Meirelles precisa conquistar os eleitores

O deputado estadual The­místocles Filho (MDB) co­mentou a vinda do ex-minis­tro Henrique Meirelles ao Estado na busca do fortale­cimento da base em sua pré-campanha. Para o presidente da Assembleia, mais impor­tante do que o apoio parti­dário, é o gestor conquistar a opinião pública, uma vez que “ele é um bom técnico”, res­saltou Themístocles.

“Pequeno partidos estão com candidatos bem avalia­dos nas pesquisas. O maior líder do Brasil é o Lula, e ele, se não for candidato, pelas pesquisas de hoje tem até dificuldade de colocar o seu candidato bem nas pesqui­sas eleitorais. É uma eleição onde o cidadão está esco­lhendo o nome. Ainda vai se iniciar a campanha e tudo pode mudar”, declarou The­místocles.



Emedebista diz que Henrique Meirelles não terá problemas com diretório do partido no Piauí (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



De acordo com o deputa­do, o diretório estadual não terá dificuldades em aprovar o nome de Henrique Meirel­les para a disputa presiden­cial. “O MDB aqui não tem problema, até porque é uma decisão nacional. O Mei­reles tem que conquistar, principalmente cada homem e cada mulher que habita o Piauí, o Maranhão, o Ceará. Candidato tem que ter esse perfil”, disse.

Já o coordenador da cam­panha de Meirelles, João Henrique Sousa, disse estar confiante no crescimento da pré-candidatura em todo país. O piauiense afirmou ainda que “não tem dúvidas” de que o ex-ministro da fa­zenda é o principal nome na disputa, com grandes chan­ces de ganhar a eleição para a presidência da República.

Ithyara Borges - Jornal O Dia