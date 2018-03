Para Luciano Nunes, pré-candidatura de Firmino Filho está inviável

A reunião entre Luciano Nunes (PSDB) e Firmino Filho (PSDB) nesta terça-feira (27) serviu para discutir as possibilidades do partido com relação à indicação de nomes ao governo. Lançar o nome do prefeito de Teresina, no entanto, vai depender da permanência dele nas fileiras do partido.





Fotos: Assis Fernandes e Moura Alves/ODIA

Luciano Nunes acredita que fica inviável para Firmino lançar candidatura com parte dos seus aliados filiados a um partido da base do governador, o Progressista. “Fica difícil você levar em consideração uma pré-candidatura do prefeito com a esposa dele, a dona Lucy, e agora com o sobrinho dele (Firmino Paulo) sendo candidatos em uma coligação do governo”, pontuou.

As informações de bastidores dão conta de que o prefeito, que pediu para utilizar todo o prazo de desincompatibilização para decidir sobre sua candidatura, não vai ficar no partido. Luciano Nunes também questionou Firmino Filho sobre a probabilidade. “Foi uma conversa boa, respeitosa, onde eu reafirmei minhas posições. Ele disse que continua no partido, a princípio ele continua no partido. Essa é uma questão interna. O prefeito é uma grande liderança e ele é quem tem todo o direito de se manifestar e se posicionar. Vamos aguardar”, finalizou.

"Não jogamos sujo”, diz Marden Menezes

Após decisão de Firmino Paulo, o PSDB trabalha agora para realinhar o partido e fortalecer a sigla dentro dos prazos eleitorais. O deputado Marden Menezes declarou que o partido vai “continuar jogando limpo”, uma vez que o deputado Luciano Nunes “não merece nenhum tipo de traição” durante sua campanha de pré-candidato.

“Estamos mais motivados do que nunca. Nosso sentimento é de mudar o Piauí e de acabar exatamente com esse tipo de política. A nossa política é de posições transparentes. Nós não temos duas caras. Não jogamos sujo. O Piauí conhece essa história, de situações semelhantes a essa. Infelizmente, faz parte da política. Muitos acabam com um jogo sujo”, disse.

O deputado disse ainda que o PSDB está trabalhando para conseguir novas filiações e fortalecer a sigla para as eleições. “Enquanto alguns saem, outros virão. Não podemos é abrir mão de fortalecer o partido, principalmente, em circunstâncias como essa”, pontuou Marden.

Ithyara Borges