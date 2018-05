Para governadores, solução da crise dos combustíveis é inconsequente

Em carta aberta enviada à população, o governador do Piauí, Wellington Dias (PT) e os governadores dos estados da Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Minas Gerais consideraram inaceitável a tentativa do Governo Federal de repassar aos estados a responsabilidade pela solução da crise de desabastecimentos de combustíveis, ocasionada pela alta dos preços da gasolina e do diesel.



No documento, os governadores afirmam que a solução apontada pela União é inconsequente e desrespeitosa. "Colocar sobre os Estados Federados o ônus de qualquer redução da alíquota sobre os combustíveis - além de ser desrespeitoso - é atitude inconsequente e, por isso mesmo, inaceitável", dizem os governadores que integram a SUDENE.

Para os governadores, é inconcebível a postura da Petrobras em adotar uma política de preços que tem por base a premissa de que a empresa deve estipular seus produtos em patamares superiores aos do mercado internacional. “Acompanhando as oscilações apenas quando há elevação de preços e quando há redução no mercado internacional, esses valores com redução não são repassados aos consumidores’, diz o documento.

Além disso, os governadores frisam que a política de preços teria ocasionado o aumento de preços do gás de cozinha, gasolina e óleo diesel, repercutindo diretamente sobre todos os preços da economia. Outro ponto ressaltado pelos governadores está a retirada da CIDE da parcela de recursos destinadas à manutenção das rodovias. Para eles, o imposto é uma garantia constitucional, executada por estados e municípios.

Segundo os governadores, o Governo Federal precisa rever a política comercial da Petrobras. "Destacamos nosso compromisso com os valores democráticos e estamos dispostos a enfrentar, com muita energia, qualquer tentativa de relativização ou destruição das conquistas democráticas dos cidadãos, na certeza de que a única via capaz de superar os desequilíbrios e conflitos é a consolidação da democracia", afirmaram.

Para o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), os governadores do Nordeste estão unidos na defesa dos interesses do povo brasileiro. "[Estamos] ampliando com Gerais uma posição já publicada e acertada na região Centro Oeste", afirma Wellington Dias.

Nathalia Amaral, com informações da CCom.