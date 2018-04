Para Georgiano, baixa no PSD não deve influenciar na busca por espaço na chapa

Durante o prazo determinado pela legislação para a troca de partidos entre polí- ticos com mandatos, o PSD perdeu três deputados e um vereador, e agora só tem um representante na Assembleia e outro na Câmara Federal. Mas, para o deputado estadual Georgiano Neto, a baixa nas fileiras da sigla não deve interferir na busca por espaço na chapa majoritária encabeçada por Wellington Dias (PT).

O parlamentar disse ao O DIA que o partido vai continuar buscando a indicação do deputado federal Júlio César para a segunda vaga de senador. “Quem vai definir é o governador. As nossas lideranças a nível municipal permanecem firme, unidos em prol desse projeto. O nome do deputado Júlio Cesar continua posto. É um nome que tem história”, pontuou Georgiano.



Georgiano diz que nome do deputado Júlio César fortaleceria chapa governista (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Apesar das baixas significativas, o deputado Georgiano citou que o PSD é um partido grande a nível nacional, com tempo de TV, e que também possui capilaridade no interior do Estado, fatores que devem pesar na escolha do partido para ficar com a vaga desejada.

No Estado, o partido deverá buscar novas formas de se apresentar nas eleições deste ano. “Nós estamos encarando esse novo momento como um momento de reorganização e reestruturação do PSD. As baixas, que foram importantes, foram motivadas por conveniência politica partidária dos detentores de mandatos que saíram do partido”, disse.

De acordo com Georgiano Neto, apenas o deputado Dr. Pessoa (SD) deixou o partido após divergência com a sigla. O vereador Caio Bucar (PRTB), segundo o deputado, por não identificação política com o PSD e os demais se afastaram por questão de estratégia.

Ithyara Borges - Jornal O Dia