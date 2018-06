Para fortalecer oposição, Robert Rios quer Dr. Pessoa como candidato

Em conversa a portas fechadas, o deputado Robert Rios (DEM) pediu ao deputado Dr. Pessoa (SD) para que ele entre na disputa pelo governo do Estado. A estratégia é lançar, segundo Rios, mais uma força de oposição ao cargo majoritário para que, em um possível segundo turno, o grupo apresente um discurso mais forte e coeso.

Para Robert Rios, Dr. Pessoa tem o apoio popular e de lideranças políticas suficientes para sair como pré-candidato ao governo e não ao Senado. “Sempre defendi o maior número possível de candidatos e o homem que tem a linguagem do Dr. Pessoa é um discurso importante no caminho da oposição. Seria uma extravagância o Dr. Pessoa candidato a outra coisa que não fosse governador”, declarou.

Robert Rios quer Dr. Pessoa como candidato ao governo do Estado. (Foto: Arquivo O Dia)



O deputado afirmou que a oposição tem dificuldades em enfrentar o grupo governista, visto a quantidade de partidos que integram a base de Wellington Dias (PT). “Não podemos dividir as maiores forças de oposição em candidaturas diferentes. Precisamos estar concentrados na eleição de governador. Priorizar a eleição do governador. Queremos integrar o Dr. Pessoa nessa força para o governo”, pontuou.

Outra crítica do parlamentar é com relação à união da oposição. Para Robert Rios, o grupo está “disperso”. “O governo está muito coeso, unido, e a oposição está muito dispersa. Temos que começar a unificar o discurso. É preciso que a oposição lance todas as suas forças e ela não está, até agora, com força total”, ressaltou.

Hoje, a oposição conta, principalmente, com dois nomes na disputa pelo executivo estadual: Luciano Nunes (PSDB) e Elmano Férrer (Podemos). A ideia de lançar a pré-candidatura de Dr. Pessoa visa o fortalecimento da campanha contra o governo. “Para eleição ser firme com chance de vitória da oposição”, completou Robert.



Ithyara Borges