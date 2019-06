Para acomodar João de Deus, Fábio Xavier não descarta assumir Secid

O deputado estadual Fábio Xavier (PL) afirmou que não descarta a possibilidade de retornar ao secretariado, caso seja convidado pelo governador Wellington Dias (PT). A possibilidade foi levantada nos últimos dias, e seria uma forma de proporcionar a convocação do sétimo suplente da coligação governista, João de Deus (PT).



“Sou um membro do governo, participo do governo Wellington Dias, não porque o nosso partido tem espaços no governo, mas pela convicção que eu tenho que o governador é um dos homens mais prestigiam o nosso Piauí com a devoção ao seu mandato. Portanto, estarei pronto para ajudar o governador, seja na Assembleia, ou fora da Assembleia, em secretaria, ou fora de secretaria”, afirmou.



O deputado estadual pode ir para o comando da Secretaria de Cidades, chefiada hoje por seu irmão - Foto: Poliana Oliveira/O Dia



A expectativa é que Fábio Xavier retorne à Secretaria das Cidades, que atualmente está sob o comando de seu irmão, Gustavo Xavier. O parlamentar foi o gestor da pasta entre 2015 e 2018, na terceira gestão de Wellington Dias.

Além de Fábio Xavier, o nome de Hélio de Isaias (Progressistas) também já foi citado para retornar ao secretariado estadual. A definição deve acontecer apenas no segundo semestre.

João MagalhãesNatanael Souza - Jornal O Dia