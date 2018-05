Paes Landim diz que candidatura de João Vicente pode mudar futuro do partido

O presidente do PTB no Piauí, o deputado federal Paes Landim, ressaltou que o partido está, por enquanto, fechado no projeto de reeleição do governador Wellington Dias (PT), mas disse que a coligação pode ficar comprometida caso o ex-senador João Vicente Claudino (PTB) decidir sair como candidato nestas eleições.

O parlamentar esteve reunido com o governador esta semana em seu gabinete, em Brasília, e falou sobre o assunto. De acordo com Paes Landim, o deputado Luciano Nunes, que é pré-candidato ao governo pelo PSDB, já havia lhe procurado em busca de apoio e, na ocasião, teria informado que o PTB só não iria continuar com Wellington Dias, se JVC fosse candidato.

“O Luciano Nunes me procurou uns dois meses atrás e eu disse que por mais que eu quisesse apoiá-lo eu não tenho a maioria. A única coisa que poderia fazer o partido desviar desse rumo é a candidatura do João Vicente, que é o nosso líder maior. Mas ele deixou posto, em conversa com os parlamentares, que estavam liberados para apoiar quem desejassem. Eu não tenho condições de mudar o rumo do partido, mesmo que eu desejasse”, disse Paes Landim.



O partido, por enquanto, está fechado com o projeto de reeleição do governador Wellington Dias (Foto: Divulgação)



O ex-senador João Vicente se reuniu com representantes de partidos emergentes dias atrás e disse que espera o resultado de uma pesquisa encomendada para ver sua popularidade e decidir se sairá como candidato. Apesar de ter se filiado a um partido da base, o empresário permaneceu conversando com lideranças da oposição e apoia, inclusive, a pré-candidatura de Elmano Férrer (Avante) ao governo.

“Evidentemente que queremos participar da chapa majoritária [de Wellington Dias]. Infelizmente, o nosso líder maior, que é o João Vicente Claudino, não quer ser candidato ao senado. Vamos reivindicar pelo menos a candidatura a vice-governador. Mas, isso é um assunto que vai ser posto quando o xadrez político estiver perfeitamente equacionado”, pontuou Paes Landim.

Ithyara Borges - Jornal O Dia