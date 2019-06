Paes Landim aguarda aval da Justiça para mudar de partido

Sem partido desde março, quando deixou a presidência estadual do PTB após impasse com a bancada da sigla na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), o deputado Paes Landim explicou que aguarda uma autorização da Justiça Eleitoral para oficializar a filiação a uma nova legenda, que provavelmente será o MDB.



“Veja bem, o processo de desligamento do partido é um pouco lento, não é só sair, você precisa se justificar à Justiça Eleitoral. Evidentemente que minha vontade pessoal, minha escolha e opção é o MDB, pois me dou muito bem com o Marcelo Castro, em dou bem com ele”, declarou Paes Landim, que ainda ressaltou a necessidade de ouvir suas bases antes da decisão.



O parlamentar afirma que o MDB é o destino mais provável, por sua amizade com Marcelo - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Recentemente Landim retornou à Câmara Federal na condição de suplente, e por isso quer um aval da Justiça para não correr o risco da perda do mandato, que segundo ele, será pautado na defesa da região Sul do estado. “Vou fazer o possível para a luta de sempre, procurando ajudar na geração de renda e emprego, escolas de qualidade, enfim, o que sempre defendi nesses 32 anos de mandato”, enfatizou.

Sem mágoas

O parlamentar também ressaltou não ter ressentimentos após ser destituído da presidência do PTB no estado. Em seu lugar assumiu o ex-senador João Vicente Claudino, que apesar de negar mágoa, afirmou não manter contato desde o episódio que acarretou em sua saída da sigla.

“Não, em absoluto. O presidente nacional interveio no diretório estadual do partido e achou que era melhor pro partido no Piauí o comando dele e espero que isso se realize”, concluiu Landim.

João MagalhãesBreno Cavalcante - Jornal O Dia