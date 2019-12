Pacto pelo Desenvolvimento do Piauí será apresentado na Expoapi

Nesta segunda-feira (2), dentro da programação da 69ª Expoapi, será realizado o encontro anual das câmaras setoriais do Piauí.



O presidente da Associação dos Produtores de Soja do Piauí , Alzir Neto,será um dos oradores no evento,no qual será apresentado um Pacto Institucional pelo Desenvolvimento do Piauí.

O encontro está marcado para acontecer a partir das 14 horas,com a presença do governador Wellington Dias.

Também serão oradores no encontro, o representante da Câmara setorial da Cajucultura; Ranilson Norberto, o representante do conselho dos presidentes, Jefferson Campelo, e pela Piscicultura; Evandro Aragão.

Alzir Neto é presidente da Aprosoja desde 2018 ( Foto: Divulgação)

Homenagem

Alzir Neto também será homenageado com a Medalha do Mérito Agropecuário João Mendes Olímpio de Melo.

Alzir Neto é produtor no cerrado do Piauí e assumiu a presidência Aprosoja Piauí em 2018. Neste período alguns avanços já foram alcançados. Entre eles o agricultor destaca a aprovação de um novo marco para a regularização fundiária do Piauí,que aguarda a sanção do governador.

"Vejo essa indicação não como uma honra pessoal,mas como uma conquista conjunta de todo o setor,de todos os produtores do Piauí, de toda a Aprosoja",afirma.

Ascom