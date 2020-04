Pacientes poderão receber medicamentos gratuitos em casa, defende deputado

Dentre os Projetos de Leis (PLs) que tramitam na Câmara Federal para amenizar os efeitos do novo coronavírus (Covid-19), está o que propõe o marco regulatório para distribuição de medicamentos em domicílio a pacientes com enfermidades imunológicas a cargo da rede de assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde (SUS).

Autor da proposta, o deputado Flávio Nogueira (PDT) explica que essa é uma forma de assegurar e facilitar, às pessoas diagnosticadas com alguma enfermidade, o acesso a medicação a quem precisa, principalmente em casos de estado de emergência em saúde pública em âmbito nacional, catástrofes ou de circunstâncias graves que afetem a vida da nação brasileira.



A proposta foi protocolada pelo parlamentar tramita na Câmara Federal - Foto: O Dia



“Em momentos como este, precisamos aplicar uma política de saúde em benefício da população que já se encontra em tratamento de enfermidades preexistentes, porque expor as pessoas a buscar seus medicamentos poderá ser ainda mais prejudicial à saúde dela”, argumenta o parlamentar.

Segundo o texto da matéria, além de pessoas diagnosticadas com Covid-19, pacientes em tratamento contra o câncer, HIV, tuberculose, lúpus, artrite e quaisquer outras enfermidades imunológicas que requeiram tratamento por via oral, terão direito ao benefício.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia