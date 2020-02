Pablo Santos e Wilson Brandão confirmam retorno ao secretariado

Os deputados estaduais Pablo Santos (MDB) e Wilson Brandão (Progressistas) confirmaram retorno ao secretariado do governador Wellington Dias. Os parlamentares voltam a ocupar, respectivamente, o comando da Fundação Hospitalar do Estado (Fepiserh) e da Secretaria de Mineração e Energias Renováveis, abrindo espaço no legislativo estadual para os suplentes Elisangela Moura (PC do B) e João de Deus (PT).



Pablo Santos deve reassumir o comando da Fundação Hospitalar na próxima segunda-feira, 10 de fevereiro. A data foi acertada depois do encontro que o deputado teve com o governador Wellington Dias (PT) no último final de semana, para ajustar questões relacionadas à área de atuação da pasta.

“Tivemos uma reunião bastante proveitosa com o governador, onde externamos os nossos anseios, preocupações e o que a gente pensa para o futuro dos hospitais que são geridos pela Fundação. Acertamos todos os ponteiros e vamos voltar com um sentimento de trabalho, de melhorar os hospitais para melhor atender a população que mais precisa do Sistema Único de Saúde”, ressaltou Pablo Santos.

O deputado Pablo Santos volta a ocupar o comando da Fundação Hospitalar do Estado (Fepiserh)





Já Wilson Brandão também confirmou retorno ao comando da Secretaria de Mineração e Energias Renováveis. O parlamentar estava afastado do cargo desde setembro do ano passado. “Vou retornar nos próximos dias para a secretaria. Provavelmente essa semana”, disse o parlamentar durante a abertura do ano legislativo 2020.

Até o momento, seis parlamentares foram convocados pelo governador Wellington Dias para compor o secretariado estadual. O chefe do executivo descarta convocar mais parlamentares para a equipe administrativa. “Por enquanto, essa é a equipe com a qual nós vamos trabalhar”, afirmou.

Wilson Brandão volta para a direção da Secretaria de Mineração e Energias Renováveis





Apesar da fala de Wellington Dias, nos bastidores ganha força a possibilidade de convocação de mais parlamentares para o secretariado estadual. Os mais cotados no momento são Gessivaldo Isaías(Republicanos) e Fábio Xavier(PL), que podem migrar para o executivo em um arranjo político que possibilitaria a convocação dos suplentes Paulo Martins(PT) e Jovê Oliveira(PTB).

João MagalhãesNatanael Souza