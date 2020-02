Osmar Júnior não descarta PC do B na vice de Fábio Novo

O PC do B deve compor a chapa majoritária e indicar o candidato a vice de Fábio Novo (PT) na disputa pela Prefeitura de Teresina em 2020. A possibilidade é endossada pelo secretário estadual de Governo, Osmar Júnior, ex-presidente da sigla e um dos maiores entusiastas da aliança com o Partido dos Trabalhadores.

“O importante é que se consiga essa composição e que a candidatura do deputado Fábio Novo saia fortalecida. Não há uma determinação em indicar [o candidato a vice]. É claro que é sempre bom, sempre positivo, mas o objetivo é fortalecer a candidatura do deputado Fábio”, disse Osmar.



O secretário de Governo estadual comanda as estratégias do partido para as eleições - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Entre os nomes cogitados nos bastidores para a possível indicação do PC do B para a chapa encabeçada por Fábio Novo estão a jornalista Isadora Cortez, que foi candidata a deputada federal nas eleições de 2018; e o atual presidente estadual da sigla, Zé Carvalho.

Também nos bastidores, existe a expectativa de que o governador do Maranhão, Flávio Dino venha a Teresina para avalizar a aliança entre PC do B e PT para a disputa municipal em Teresina. Dino é, atualmente, uma das maiores lideranças comunistas à nível nacional, sendo cotado para disputa presidencial em 2022.

Natanael Souza, do Jornal O Dia