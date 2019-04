Osmar Júnior descarta saída de Enzo Samuel do PC do B

O presidente estadual do PC do B, Osmar Júnior, nega que o vereador Enzo Samuel está de saída do partido. Segundo ele, não existem conflitos internos e o partido deve conseguir montar uma chapa competitiva para disputar cadeiras na Câmara Municipal de Teresina no próximo ano.

“Enzo é um dos nossos maiores líderes”, declarou Osmar, ao ressaltar que a reeleição do vereador faz parte dos planos do partido para 2020.



Osmar Júnior diz que o vereador enzo é um dos maiores líderes do partido comunista do Brasil - Foto: Arquivo O Dia



A possibilidade de Enzo Samuel deixar o PC do B foi levantada após a confirmação de que a jornalista Isadora Cortez vai disputar uma vaga na Câmara Municipal em 2020. Nas últimas eleições, Isadora foi candidata à deputada federal e obteve quase 10 mil votos.

Sempre que é questionado sobre a possibilidade de mudar de partido, o vereador prefere desconversar. Apesar de fazer questão de se apresentar como um militante do PC do B, ele diz ainda é cedo para tomar um posicionamento definitivo sobre o seu futuro político.

Natanael Souza - Jornal O Dia