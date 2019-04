O secretário estadual de Governo, Osmar Jr. (PCdoB) esteve na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) nesta quarta-feira (3), para ouvir demandas dos deputados. Ele destacou, após reunião com o presidente da Casa, Themístocles Filho (MDB), que inicialmente será dada atenção às reivindicações que chegam dos municípios do interior do estado por meio dos parlamentares.

“Estamos em um período de muita chuva, o que é muito bom, mas que também traz consequências, que são imediatas, como os problemas das enchentes. O presidente estava me relatando que todas as manifestações que chegam de todos os lugares do Piauí, via deputados e deputadas, e também os problemas das estradas”, afirmou o secretário.

Osmar Jr. diz que governo irá priorizar demandas do interior. (Foto: Arquivo O Dia)



De acordo Osmar Jr., o governador está aberto ao diálogo com os parlamentares e disposto a atender suas solicitações. “Estamos trocando ideias, vou levar para o governador essas opiniões e vou ouvir também os deputados. Já temos uma série de requerimentos que foram enviados ao Governo e vamos estudar a melhor forma de continuar intervindo nessa situação para amenizar os efeitos”, disse.

Por sua vez, Themístocles pontou que os deputados da Alepi sempre estão à disposição para contribuir com as ações que são de interesse da população piauiense. “O governador precisa saber o que tem de recurso para recuperar obras no estado do Piauí”, pontuou.



João MagalhãesBreno Cavalcante