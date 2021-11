Osmar Jr confirma que deixará o governo para disputar a eleição em 2022

O Secretário de Governo do Piauí, Osmar Júnior, revelou em entrevista na manhã da última segunda (29) que será mais um secretário a deixar o governo Wellington Dias no próximo ano para ser candidato. Sem confirmar se será candidato a deputado federal ou outro cargo, Osmar revelou que deve se desincompatibilizar até o mês de abril para ser candidato. Ex-deputado federal, Osmar disputou a sua última eleição pelo PC do B em 2014, quando perdeu e ficou na suplência após conseguir 69 mil votos.

O secretário confirmou que o PC do B trabalha para construir uma federação com outros partidos em Brasília e ressaltou que deixará a secretaria no início de 2022. “Não me mantenho na secretaria de governo, pretendo também seguir o grupo daqueles que vão se desincompatibilizar. Não resolvemos ainda se será para deputado federal, mas há uma ideia de que haja uma desincompatibilização de um número grande do governo e eu estou entre eles. O Pc do B trabalha no sentido de construir uma federação, nós acreditamos que vamos conseguir firmar uma federação que seja um instrumento político para enfrentar os desafios que o Brasil enfrenta hoje para todo o povo”, finalizou Osmar Jr.

