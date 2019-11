Osmar Jr. anuncia volta de Flávio Nogueira Júnior para Setur

O secretário estadual de Governo, Osmar Júnior, anunciou que mais um deputado estadual deve retornar para o secretariado do governador Wellington Dias na próxima semana. Flávio Nogueira Júnior (PDT) deixa a Assembleia Legislativa, possibilitando o retorno de Cícero Magalhães (PT) para a casa.



“Acredito que nesses próximos dias, provavelmente na segunda-feira ou terça-feira, esteja assumindo o deputado Cícero Magalhães [na Alepi], com a volta do deputado Flávio Nogueira Júnior para a Secretaria de Turismo”, confirmou Osmar Júnior.

Com o retorno de Flávio Júnior, restam apenas dois dos seis parlamentares que resolveram voltar para a Assembleia Legislativa em setembro para votar as operações de crédito e Orçamento de 2020.

O secretário de Governo, Osmar Júnior, também confirmou as conversas continuam no sentido de ter novamente os deputados Pablo Santos (MDB) no comando da Fundação Hospitalar (Fepiserh) e Wilson Brandão (Progressistas) à frente da Secretaria de Mineração e Energias Renováveis.

Biá BoakariNathanael Souza