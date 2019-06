Osmar garante permanência de Enzo Samuel no PC do B

O presidente estadual do PC do B, Osmar Júnior, garantiu o vereador Enzo Samuel vai permanecer nos quadros do partido para as eleições proporcionais do próximo ano em Teresina. De acordo com Osmar, o clima entre as lideranças do partido está pacificado, ao contrário das informações que circulam nos bastidores.



“A direção vai trabalhar pela eleição e pela campanha de toda a chapa. Todos. Serão 43 candidatos que nós pretendemos ter na próxima eleição”, destacou Osmar Júnior, ao rechaçar a possibilidade de dissidência entre os membros do partido na capital.

Osmar diz que Enzo vai continuar à frente do diretório municipal da sigla - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Ainda de acordo com o presidente estadual do PC do B, o vereador Enzo Samuel vai continuar à frente do diretório municipal da sigla, e será o responsável por organizar a chapa proporcional para o próximo ano.

“Ele [Enzo] é o presidente [municipal] do partido, e responsável pela condução do aqui na capital. Estamos trabalhando para formar essa chapa e apresentar um bom projeto para a cidade de Teresina”, destacou Osmar.

A informação que Enzo Samuel deixaria o PC do B circulou amplamente nas últimas semanas. O motivo seria o fato da direção estadual da sigla estar direcionando apoios para eleger a jornalista Isadora Cortez, que foi candidata à deputada federal no ano passado.

Natanael Souza - Jornal O Dia