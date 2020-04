Oposição solicita informações sobre o combate ao coronavírus

Os deputados membros da bancada de oposição na Assembleia Legislativa do Piauí apresentaram, durante a sessão do plenário virtual desta quinta-feira (23), um requerimento ao Governo do Estado solicitando um relatório detalhado das ações desenvolvidas para o enfrentamento ao novo coronavírus no Piauí. O documento foi assinado pelos deputados Gustavo Neiva (PSB), Marden Menezes (PSDB) e Teresa Britto (PV).

Os parlamentares oposicionistas querem, dentre outras coisas, que o Governo apresente os valores dos gastos realizados na implementação de medidas visando o combate ao coronavírus, bem como a quantidade de bens hospitalares, medicamentos e outros insumos adquiridos desde o início da pandemia.



O deputado estadual Gustavo Neiva está entre os parlamentares que solicitaram os dados - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Marden Menezes, Teresa Britto e Gustavo Neiva requereram ainda ao Governo do Estado a suspensão do desconto previdenciário dos servidores públicos aposentados e dos pensionistas que deverá ser incluído no contracheque do mês de abril. Eles pedem que o desconto só ocorra dentro de três meses.

Já deputada Lucy Soares (Progressistas) requereu ao Governo do Estado informações sobre o hospital de campanha que está sendo instalado no Ginásio de Esportes Verdão. Ela quer saber a capacidade do hospital, os protocolos de atendimento dos pacientes e a quantidade de profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros.

Lucy Soares pediu ainda ao governador Wellington Dias a implantação de um canal eletrônico na Internet para que a população faça o acompanhamento dos gastos realizados pela administração estadual no hospital de campanha.

Natanael Souza, do Jornal O Dia