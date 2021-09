Oposição se reúne com Silvio Mendes e começa a construir plano de governo para 2022

A cúpula da oposição e técnicos das ex-gestões de Firmino Filho se reuniram na manhã desta quinta (30) para iniciar o processo de construção do plano de governo da oposição para 2022. Silvio e Iracema preparam uma composição para disputar o governo do estado no próximo ano. No plano de governo os técnicos pretendem apontar pontos para desenvolver a economia estadual e querem propor uma mudança profunda no sistema de produção industrial adotado pelo governo atual.

(Foto: Tarcio Cruz/ODIA)

Líder do PSDB na capital, o vereador Edson Melo falou sobre o encontro, e revelou detalhes de como deve ser esse plano de governo da oposição.

"Estamos começando o trabalho de estruturação da candidatura da oposição para o governo do estado, ontem fizemos uma reunião e hoje o ex-prefeito Silvio Mendes está reunido com um grupo de técnicos para começar a desenvolver um proposta de plano de governo para 2022. O ex-prefeito Sílvio Mendes terá uma proposta de mudança para o estado do Piauí, não queremos simplesmente ganhar uma eleição, queremos construir um Piauí diferente, essa é a proposta. Existe uma total tranquilidade do nosso pré-candidato Silvio, não existe ansiedade, existe uma preferência tanto de pesquisas internas, quando de externas uma grande preferência pelo ex-prefeito Sílvio Mendes", afirmou Edson Melo.

