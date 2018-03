Oposição pede ao TCE-PI dados sobre utilização de recursos de empréstimos

Os deputados da bancada de oposição ao Governo Wellington Dias (PT) na Assembleia Legislativa estiveram nesta quinta-feira (22) no Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), para pedir informações do órgão sobre os recursos recebidos pelo Governo do Estado referentes a empréstimos com a Caixa Econômica Federal e outros organismos financeiros. Os deputados querem saber como e em que o governo está aplicando o dinheiro.

O Estado recebeu R$ 600 milhões no ano passado e está recebendo agora mais R$ 315 milhões de operações de empréstimo com a Caixa Econômica Federal. Oficialmente, o dinheiro é para obras de urbanismo e infraestrutura, mas os parlamentares temem que esteja havendo desvio de finalidade e uso eleitoral dos recursos. Robert Rios (PDT), Marden Menezes (PSDB), Rubem Martins e Gustavo Neiva, do PSB, foram recebidos no gabinete da Presidência do TCE-PI, pelo presidente, conselheiro Olavo Rebelo.



Deputados de oposição foram ao TCE e estiveram renidos com o presidente Olavo Rebelo (Foto: Divulgação)



Participaram da reunião a diretora da DFAE (Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal), Valéria Leal, e auditores de Controle Externo do Tribunal. Ainda no ano passado, os deputados estiveram com Olavo Rebelo e solicitaram ao TCE-PI a realização de uma tomada de contas especial na Conta Única do Estado, para verificar a utilização dos recursos. Na reunião desta quinta-feira, eles foram informados que a Tomada de Contas deverá estar concluída ainda em março e que terão um relatório detalhado do uso dos recursos.

“Nós vamos aguardar o relatório do TCE-PI, porque ninguém sabe como e em que efetivamente estão sendo gastos esses quase R$ 1 bilhão que o Estado recebeu e está recebendo de operações de crédito. E há fortes indícios de desvios e outras irregularidades no uso desses recursos”, disse Robert Rios. Ele informou que o TCE -PI adiantou que o Governo do Estado deixou de repassar, só em 2017, em torno de R$ 150 milhões a instituições bancárias, decorrentes de empréstimos consignados de servidores públicos.

Jornal O Dia