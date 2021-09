Oposição mantém confiança em acordo com o PSD para vaga ao senado

O presidente do Progressistas no Piauí, deputado Júlio Arcoverde, revelou em entrevista, na manhã desta terça (21), que a oposição aindaconfia em um acordo com o deputado federal Júlio César (PSD) em uma possível composição para o senado. O PSD pleiteia de forma irredutível a vaga ao senado na chapa governista, porém, nos bastidores cresce a possibilidade de Wellington Dias ocupar a vaga, a alternativa para o PSD seria a oposição.



O parlamentar confirmou que até novembro a oposição espera definir a chapa que disputará o comando do Piauí. Júlio prometeu uma “grande surpresa” para a indicação do senado.

“Começamos as caravanas agora, sou defensor que até final de novembro tenhamos definido toda a nossa chapa, vamos virar o ano com a chapa definida. Com muita tranquilidade, através de pesquisas vamos definir a cadeira ao senado, até dezembro teremos a chapa completa. Vamos ter uma grande surpresa, sem ansiedade, sabemos o que estamos fazendo. Estamos dialogando com o deputado Júlio César e com o PSD, tenho um bom relacionamento com ele e o deputado Georgiano, essas conversas continuam, assim vamos andando até o final do ano, vejo uma possibilidade de acordo com ele", finalizou o deputado.

Foto: Thiago Amaral/Ascom Alepi

