Oposição espera União Brasil na 3ª via para levar eleição estadual para o 2º turno

Cresce nos bastidores a possibilidade do União Brasil, partido que surgirá da fusão de DEM e PSL, encabeçar uma possível estratégia de terceira via no estado. Pretendes a presidência da sigla no Piauí não faltam, o partido será o maior do Brasil e vários grupos políticos buscam o comando da nova legenda de olho no fundo partidário e na verba de campanha para o próximo ano. O último a demonstrar interesse no posto foi o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa. Desgastado por vários erros no início da gestão o prefeito de Teresina sofre resistência dentro do grupo que hoje forma o DEM e o PSL no estado.

Líder do PSL no estado, o vereador Luís André explicou como está sendo construído o entendimento nos bastidores e esclareceu que a terceira via seria a melhor alternativa para tornar o pleito competitivo em 2022. Para ele somente duas candidaturas fortes disputando o estado beneficiaria o grupo político com maior poderio político, no momento o grupo do governador Wellington Dias.

“Tivemos uma conversa amistosa com o Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e anteriormente tivemos uma conversa com o prefeito e o Secretário Robert Rios. Queremos fortificar as oposições aqui no estado, não sei se esta estratégia poderia vingar em uma terceira via. Uma terceira via poderia vingar em um segundo turno no estado. Estamos como presidente do PSL e estamos abrindo as comissões no interior e trabalhando pela nossa candidatura a deputado federal. Vamos esperar os acontecimentos, temos um respeito pelo prefeito e vamos esperar a definição do União Brasil. Quanto mais candidatos tivermos pela oposição maior é a possibilidade de termos um segundo turno”, afirmou o vereador.

Foto: Jaílson Soares/ODIA

DEM veta Pessoa na presidência

Enquanto Luís André demonstra certa imparcialidade quanto a definição do novo presidente do partido, o grupo político do Democratas tem forte resistência a chegada de Dr. Pessoa par ao comando do partido. Líderes do DEM revelaram nos bastidores que não acreditam na capacidade de articulação do prefeito de Teresina para estruturar o partido. Sem habilidade para trabalhar nos bastidores, Dr. Pessoa, segundo líderes do DEM, prejudicaria os planos do partido para eleger deputado federal e estadual.

