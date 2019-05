Oposição diz que governador ‘mutilou’ Reforma Administrativa

O líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado Gustavo Neiva (PSB), afirmou que o governador Wellington Dias ‘mutilou’ a reforma administrativa aprovada pelo Legislativo no último mês de março. Na avaliação do parlamentar, a formação do secretariado demonstra que discurso de austeridade adotado pelo Executivo não foi efetivado na prática.

“O que a gente percebe é que o governo não está cumprindo com o que prometeu. Primeiro, fez uma reforma administrativa, visando enxugar a máquina e fazer economia, mas o próprio governador está mutilando a reforma. A Fundação Hospitalar não foi extinta, a Ouvidoria não foi extinta, o Metrô não foi extinto”, afirmou.



Foto: O parlamentar também negou que haja um secretariado técnico - Foto: Poliana Oliveira/O Dia

Gustavo Neiva também criticou a convocação de deputados estaduais para o secretariado. “Ele disse que ia ser convocação zero, mas já convocou quatro deputados, e a imprensa já especula que esse número vai crescer. O governo continua voltado para a classe política, em detrimento do bem estar da sociedade”, pontuou Gustavo Neiva.

O líder da oposição na Assembleia também afirmou que o critério técnico, prometido pelo governador, não foi adotado na formação da nova equipe. “Está comprovado pelas ações. É um governo mais político do que técnico”, concluiu.

Natanael Souza - Jornal O Dia