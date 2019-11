Oposição diz que Dias foi ao exterior para ‘fugir’ dos problemas do Piauí

O líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado Gustavo Neiva (PSB), questionou nessa segunda-feira (18) a necessidade de mais uma viagem internacional do governador Wellington Dias. O parlamentar acredita que o chefe do executivo sai do país para ‘fugir’ dos problemas que ocorrem no estado do Piauí.

“Eu avalio como uma fuga. É um refúgio que o governador está usando para fugir dos problemas que assolam o estado do Piauí. O governo, em menos de 24 horas, agilizou passagens para o governador e sua equipe se refugiarem na Europa, para fugir dos problemas do Piauí na Europa”, disparou Neiva.



"O governador primeiro deveria organizar a casa", diz o deputado - Foto: Arquivo O Dia



O líder da oposição também afirmou que, antes de buscar investimentos estrangeiros, o governo do estado deveria trabalhar para melhorar as condições para a instalação de novas empresas, principalmente, através da redução da carga tributária.

“O governador primeiro deveria organizar a casa, ajeitar a gestão pública, e diminuir essa tributação, que sangra o contribuinte piauiense e afasta os investidores”, avaliou o deputado.

Natanael Souza, do Jornal O Dia