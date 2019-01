Oposição decide hoje quem apoiará para presidência da Alepi, diz Marden

O deputado Marden Menezes (PSDB) afirmou nesta segunda-feira (28) que a oposição anunciará ainda hoje quem vai apoiar para a presidência da Assembleia Legislativa do Piauí.

O parlamentar revela que ele e os outros três deputados da oposição tiveram uma proveitosa reunião na manhã do domingo (27), na residência da deputada eleita Teresa Britto (PV). Na oportunidade, os quatro aprofundaram as discussões sobre o posicionamento do bloco na disputa da mesa diretora, e agendaram uma nova reunião para esta segunda, quando devem tomar uma posição definitiva.

"[No domingo] a gente teve uma reunião para definir o posicionamento do nosso bloco. É um bloco, a princípio, composto por quatro parlamentares: deputado Evaldo Gomes, deputado Gustavo Neiva, deputada Teresa Britto e o deputado Marden Menezes. Nós nos reuniremos novamente ainda nesta manhã e anunciaremos nossa posição", afirmou o tucano.

Questionado sobre a influência de Firmino Filho na eleição da mesa diretora da Alepi, Marden foi taxativo: "politicamente falando, hoje eu não tenho nenhuma proximidade com o prefeito".

Marden disse, ainda, que ainda está em aberto a discussão sobre qual posto o representante da oposição ocupará na chapa que receberá seu apoio.

Embora os parlamentares evitem indicar qual dos dois candidatos deverão apoiar, o mais provável é que eles sigam com o atual presidente, Themístocles Filho (MDB).





Cícero Portela