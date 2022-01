Oposição confirma anúncio do candidato ao governo do Estado até o dia 05 de fevereiro

Chegou o ano da eleição. Membros da oposição estadual confirmaram que até o dia 05 de fevereiro o senador Ciro Nogueira deve anunciar o candidato do bloco para o governo estadual e também o nome para a vaga de vice. Até o momento o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, e a deputada federal, Iracema Portella (Progressistas), disputam a vaga. Em todas as pesquisas realizadas até o momento, Silvio sempre aparece à frente de Iracema, porém a forte ligação da parlamentar com os prefeitos do Progressista pode pesar a seu favor na decisão.



O presidente do Progressistas na capital, Aluísio Sampaio, confirmou a data aproximada do anúncio e demonstrou confiança na evolução da candidatura da oposição piauiense. “Pelo que a gente tem conhecimento o senador Ciro vai anunciar até o dia 05 de fevereiro quem será de fato o pré-candidato da nossa chapa de oposição. Eu acredito que de agora para a frente as coisas vão começar a acontecer e ganhar corpo”, afirmou o parlamentar.

Aluísio confia no sentimento de mudança como um dos fatores que podem impulsionar a candidatura de Silvio ou Iracema e revelou que um comparativo entre os últimos anos da gestão estadual será traçado durante a campanha. “A gente percebe que há um clima de crescimento da oposição e um acirramento esse ano do debate político. Vai ser colocado na mesa todas as propostas e a comparação do que foi feito nas últimas gestões”, revelou.

FOTO: Ascom Ciro Nogueira

