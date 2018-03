Operação Lava Jato completa quatro anos anos e futuro é discutido

Desde esta quinta-feira, 15, representantes das forças-tarefa das três instâncias do Ministério Público Federal que atuam na Operação Lava Jato estão reunidos em Porto Alegre. É a primeira vez que os coordenadores dos grupos de procuradores que atuam em Curitiba), Porto Alegre, Rio de Janeiro e Brasília realizam uma reunião para troca de informações e discussão do trabalhos.

O evento marca os quatro anos de Lava Jato, completos neste sábado, 17. Com 72 acusações criminais formalizadas só em Curitiba, na 13ª Vara Federal, do juiz Sérgio Moro, contra 289 pessoas, são 188 condenações contra 123 réus, em 40 sentenças. Só com os 163 acordos de colaboração premiada e 11 de leniência fechados foram recuperados R$ 11,5 bilhões. Deste total, R$ 1,47 bilhão já retornou para os cofres da Petrobras.

Às 14h30 desta sexta-feira, 16, os coordenadores das forças-tarefa farão darão uma entrevista coletiva à imprensa, na sede da Procuradoria Regional da República da 4ª Região (PRR-4). Será apresentado no evento um balanço dos quatro anos de investigações de corrupção e cartel e os procuradores falarão sobre as perspectivas para o futuro do combate aos crimes de colarinho branco no Brasil.

Isto É