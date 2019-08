Oliveira Neto vai à tribuna da Alepi e faz críticas a Henrique Pires

O deputado estadual Oliveira Neto (Cidadania) usou a tribuna da Assembleia Legislativa nessa terça-feira (20) para fazer duras críticas ao deputado Henrique Pires (MDB), que apresentou na última segunda-feira (20) à membros da Bancada Federal do Piauí a proposta de incluir o município de Miguel Alves na Região Integrada da Grande Teresina.



O motivo da troca de farpas é que, segundo Oliveira, Henrique Pires, enquanto vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, teria barrado uma proposta semelhante, que visava ampliar o perímetro de circulação dos transportes intermunicipais na Grande Teresina, o que beneficiaria diretamente o município de Miguel Alves.

“Esse projeto de lei que nos botamos aqui na Assembleia, o qual o deputado Henrique pires está segurando, visa aumentar para 120 km a extensão do perímetro dos ônibus da Grande Teresina. Várias pessoas nos procuraram, inclusive empresários do transporte. Foi com a intenção de ajudar o estado do Piauí que apresentamos esse projeto, que infelizmente o nobre deputado está segurando”, disparou.

Oliveira Neto acredita que o fato de Henrique Pires propor a inclusão de Miguel Alves na Grande Teresina é uma forma de ganhar os créditos de uma ideia que já havia sido proposta anteriormente. “De alguma forma, na esfera superior, ele está querendo ser o pai da criança”, disse Oliveira.

Natanael Souza