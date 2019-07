Oito deputados federais do Piauí votam a favor da reforma da Previdência

A maioria dos deputados federais piauienses votou favorável ao texto base do projeto de Reforma da Previdência, que foi encaminhado pelo governo federal ao Congresso. Todos os 10 parlamentares compareceram ao Plenário e oito votaram a favor da reforma. Apenas Rejane Dias e Assis Carvalho votaram contra, seguindo a orientação do Partido dos Trabalhadores.



Átila Lira (PSB) e Flávio Nogueira (PDT) votaram a favor do projeto e agora podem ser expulsos de seus respectivos partidos, uma vez que a direção nacional da cada uma das siglas fechou questão contrário a proposta.

Iracema Portela (PP), Júlio César (PSD), Marcos Aurélio Sampaio (MDB), Margarete Coelho (PP), Marina Santos (SD) e Paes Landim (sem partido), confirmaram a tendência que já tinham anunciado e ajudaram o governo na aprovação da medida.

Nesse cenário, o estado do Piauí contribuiu com a aprovação da reforma, atendendo a um pedido que tinha sido feito pelo governo federal. Para aprovar a reforma, o governo precisava de 308 votos dos 513 deputados na Câmara. Mas o resultado foi bem mais folgado, 379 contra 131. A expectativa é que as discussões a respeito do texto continuem intensas até a aprovação em segundo turno. Depois, a mensagem segue para o Senado.





João Magalhães - Jornal O DIA