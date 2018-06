Obras do Rodoanel são retomadas e devem ser concluídas em 120 dias

Em visita ao canteiro de obras do Rodoanel de Teresina, o governador Wellington Dias e o secretário de transportes do estado (SETRANS), Guilhermano Pires, explicaram o atraso motivado por questões contratuais com a empresa licitada para execução da obra e os benefícios que ela trará para a população. A estimativa é que tudo seja concluído em quatro meses.

“Era mais uma situação relacionada a empresa, a SETRANS agilizou, concluímos a licitação e empresa não só retomou como está afirmando que em 120 entrega a obra. Basicamente falta um trecho muito pequeno, temos praticamente 97% da obra pronta, é essencialmente a condição de completar o acesso a esse elevado da BR 316, e com isso a gente pode entregar definitivamente, sinalizada, pronta, para o uso dessa obra”, esclareceu Wellington Dias.



Foto: Arquivo O Dia

Depois de um longo tempo paralisada, o Rodoanel de Teresina entrará em sua etapa final, que consiste na implantação e pavimentação asfáltica de aproximadamente 600 metros da rodovia, o término da construção do viaduto sobre a BR 316 e suas alças de acesso, bem como os serviços de drenagem e sinalização da via. Ao todo, os serviços estão orçados em mais de R$ 5 milhões.

Para o secretário Guilhermano Pires explicou que com a conclusão das obras beneficiará, tanto do ponto de vista econômico quanto da mobilidade urbana. “Com o término dos serviços, as vantagens para a região da Grande Teresina serão ampliados de forma significativa, atraindo investimentos e desafogando o trânsito na região urbana da capital, sobretudo, com relação aos veículos de carga.”, afirmou o gestor.

De acordo com a SETRANS, o Rodoanel já conta com cerca de 27 km de rodovia asfaltada, uma ponte em estrutura mista (concreto e aço) com 240,00m de comprimento e 20,00m de largura sobre o Rio Poty, um viaduto ferroviário com 105,00m de comprimento e um viaduto com 40,00m de comprimento sobre a BR 343.

Breno Cavalcante