OAB Piauí lança Programa “Em Dia com a OAB”

Na última quarta-feira (10), a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, promoveu o Primeiro Colégio de Diretores-Tesoureiros da Instituição. Na oportunidade, foi destacada a importância do aprimoramento da gestão financeira da OAB Piauí e lançado o Programa “Em Dia com a OAB”. Confira na íntegra a entrevista com o Diretor-Tesoureiro da OAB Piauí, Einstein Sepúlveda, que explica o objetivo do Colégio e do Programa.



1.Qual foi o intuito da realização do Primeiro Colégio de Diretores-Tesoureiros das Subseções da OAB Piauí?

Einstein – O Colégio foi pensado com o objetivo de estreitarmos os laços entre todos os representantes das 13 Diretorias-Financeiras das nossas Subseções da OAB do Estado. É uma forma de proporcionar o amplo diálogo e ter acesso à realidade local de cada região onde há o nosso sistema OAB. Além disso, levamos para o Colégio a importância da adimplência para a nossa Casa, sobretudo a necessidade do trabalho em conjunto para atingirmos o melhor resultado, por meio da atuação direta de cada Subseção da OAB em uma ação de tamanha relevância para a nossa classe.

2.Como foi pensada a temática do evento e sob qual necessidade?

Einstein – O Primeiro Colégio de Diretores-Tesoureiros surgiu da necessidade de apresentar O Programa “Em Dia com a OAB”, uma iniciativa da Seccional, visando a retomada da nossa solvência e um melhor atendimento às demandas da advocacia piauiense, em especial, nas Subseções.



Einstein Sepúlveda explica o objetivo do Programa e os benefícios para a categoria - Foto: Divulgação



3.Sobre a Campanha “Em Dia com a OAB”, como se dará a ação na prática?

Einstein – Para a sua efetivação na prática, se faz necessária a implantação das metas claras e objetivas para o aumento da adimplência no ano de 2019. A ideia é fazer com que cada representante das Diretorias-Financeiras da OAB compartilhe conosco a responsabilidade na arrecadação a fim de mantermos o provimento 185/2018 em plena atividade ainda no ano de 2019. Tal provimento dispõe sobre as regras ideais de gestão do Sistema OAB, incluindo a responsabilidade fiscal, desenvolvimento do capital humano e a tecnologia da informação e da transparência, cujo novo portal foi totalmente reformulado, trazendo maior transparência para o controle das contas da OAB Piauí.

5.Como cada Diretoria-Tesoureira das 13 Subseções contribuirá para a Campanha?

Einstein –Todos poderão promover a potencialização do incremento de receitas, atingindo as metas pré-estabelecidas durante o Colégio. Após o encontro, saímos com a consciência de que podemos fazer mais pelo Sistema OAB, com ações voltadas para orientação dos benefícios da adimplência junto aos profissionais da classe que se reverterá em mais benefícios estruturais às próprias Subseções. O Programa possui uma política de bônus com o objetivo de destinar parte da receita recuperada para investimento em infraestrutura nas sedes das Subseções e um percentual em repasses para serem aplicados à escolha de suas diretorias. O bônus será proporcional à recuperação alcançada por cada Subseção, que varia de 15% a 30% da receita recuperada.

6.Após a realização do Colégio e das contribuições de cada Diretoria-Tesoureira da OAB, quais serão os próximos passos?

Einstein –A equipe técnica do departamento financeiro e administrativo da OAB Piauí, durante os meses de julho e agosto deste ano, visitará as sedes das Subseções para auxiliar nas negociações e providenciar os meios necessários para o recebimento dos pagamentos das anuidades em aberto.

7.Estando em dia com a OAB, quais serão os benefícios para os advogados?

Einstein –A Ordem dos Advogados do Brasil, Secional Piauí, possui grandes parceiros dentro do Sistema OAB que são: a Escola Superior da Advocacia do Piauí e Caixa de Assistência da Advocacia Piauiense. Estar em dia com a anuidade da nossa entidade de classe significa ter acesso a todos os serviços ofertados por ela, desde cursos profissionalizantes com desconto, ao lazer, por meio da nossa estrutura na capital e no interior, como clubes, Pousada Praia e Hotel de Trânsito.

É importante registrar que a CAAPI possui ainda inúmeros parceiros que ofertam seus serviços com descontos exclusivos para os advogados, tais como: plano de saúde, salão de beleza, atendimentos odontológicos, fisioterapêuticos e dermatológicos.

A OAB Piauí conta ainda com148 Salas da Advocacia espalhadas por 74 cidades do Piauí, com ampla estrutura para proporcionar espaços mais dignos aos profissionais da advocacia que militam no interior. Escritórios compartilhados, Sala de Estudo, estacionamento com transporte gratuitos oferecidos para a advocacia, Núcleo de Apoio à Jovem Advocacia, com várias salas equipadas que subsidiam o início da carreira do jovem advogado, além da Câmara de Mediação e Arbitragem, que proporciona aos profissionais da advocacia uma oportunidade no mercado de trabalho, além de resolver os litígios sem que desaguem no Poder Judiciário.

Tudo isso acontece com o intuito de mantermos uma classe mais fortalecida e unida para que possamos, juntos, lutar por nossas prerrogativas e pelo aprimoramento da nossa profissão.

Jornal O Dia