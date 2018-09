OAB-PI promoverá debate multiplataformas com candidatos a Governo e Senado

A Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Piauí, vai promover nos dias 11 e 18 de setembro (terça-feira), às 16h, debates com os candidatos ao Senado e Governo, respectivamente, nas eleições gerais de 2018. A ideia é promover um debate multiplaforma, com transmissão simultânea pelos portais e rádios de todo o estado, possibilitando que piauienses de Norte a Sul possam acompanhar as discussões.

O advogado Chico Lucas, presidente da OAB-PI (Foto: Elias Fontinele / Arquivo O DIA)

Em reunião com representantes de alguns portais noticiosos da capital na tarde desta segunda-feira (3), o presidente da OAB-PI, Chico Lucas, debateu o formato dos debates, divisão de blocos e as regras válidas. “Um dos espaços-chave das campanhas eleitorais são os debates eleitorais. Eles se tornaram ainda mais importantes para as eleições de 2018, tendo em vista as novas regras de campanhas: mais curtas e com menos gastos. Será uma oportunidade significativa para que os candidatos coloquem suas propostas aos eleitores”, disse.

Os debates estão sendo promovidos pelas Comissões de Direto Eleitoral e de Direitos Humanos da OAB, e têm o objetivo de fazer com que os candidatos firmem compromissos com questões ligadas aos idosos, pessoas com deficiência, mulher, saúde, previdência, entre outros temas de interesse da sociedade.

Cada debate será composto por cinco blocos, nos quais os candidatos deverão responder perguntas formuladas pelos representantes das comissões temáticas da OAB-PI e por jornalistas. Também poderão fazer perguntas entre si e apresentar suas considerações finais. A dinâmica varia para candidatos ao Governo e ao Senado.

Os portais ou demais meios de comunicação interessados em replicar o debate ao vivo poderão solicitar à OAB-PI o link de transmissão via internet. Cerca de 30 portais de norte a sul do estado já demonstraram interesse pela parceria.