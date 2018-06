OAB-PI lançará votação para atualizar a tabela de honorários 2018

Com o intuito de atualizar a Tabela de Honorários Advocatícios, o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Piauí abrirá um canal de diálogo com os advogados e advogadas piauienses através da plataforma Gestão Participativa. A ferramenta estará disponível para votação entre os dias 14 e 29 de junho. O lançamento acontecerá às 9 horas desta quinta-feira (14), no Fórum Cível e Criminal Desembargador Joaquim de Sousa Neto, em frente ao prédio do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI).

A nova tabela pretende oferecer uma melhor orientação aos advogados e advogadas piauienses, combatendo com eficiência do aviltamento dos honorários da categoria para valorizar e fortalecer toda a classe. A fim de garantir a ampla participação da advocacia do Piauí na atualização da tabela, os advogados e advogadas poderão acessar o site: www.oabpi.org.br/tabeladehonorarios2018.

Ao abrir o site, o advogado poderá comparar a tabela de honorários do Piauí com a de outros estados da Federação, o que deve contribuir para a análise e opinião de cada participante.

O internauta poderá escolher votar entre todas as searas jurídicas. Durante o lançamento, nesta quinta-feira, haverá um espaço reservado para que os advogados presentes experimentem a plataforma e possam tirar dúvidas sobre o seu uso.