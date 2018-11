OAB: Geórgia Nunes desiste de concorrer e apoia Celso Barros

Geórgia Nunes, candidata à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí (OAB-PI), desistiu de concorrer ao cargo para apoiar a candidatura de Celso Barros Neto, líder da Chapa 4 - Independência OAB. A advogada fez o anúncio oficial de sua desistência na tarde de hoje (23), ao lado de Barros, na sede de seu comitê. O motivo para a desistência, segundo ela, é fortalecer o movimento opositor à atual gestão, visto que pesquisas recentes apontaram uma considerável insatisfação da classe com a equipe que tem estado à frente da OAB-PI nos últimos dois anos.



Geórgia Nunes anunciou a desistência de concorrer à presidência da OAB-PI (Foto: Elias Fontinele/O Dia)

“Passei o dia inteiro conversando com meus apoiadores e depois de analisarmos o cenário, percebemos que a OAB precisa de mudança. Cerca de 70% da advocacia piauiense não concorda com a atual situação e nós precisamos respeitar a vontade da maioria. Continuamos imbuídos nos propósitos que nos fizeram iniciar essa caminhada, e ela agora prossegue com o Celso Barros e todo seu grupo, assumindo o compromisso de levar a bandeira que nós sempre defendemos”, declarou Geórgia Nunes.

A advogada disse ainda que não pretende disputar nenhum cargo na OAB e que sua decisão não foi influenciada por articulações internas. “Disputar cargos não foi a pauta que nos moveu. A pauta que nos moveu foi o respeito à vontade da advocacia e é essa vontade que nós esperamos que saia vitoriosa amanhã”, destacou Geórgia.



Geórgia Nunes com o vice-presidente de sua chapa, Leonardo Airton (à esquerda) e o candidato da chapa 4, Celso Barros (à direita) (Foto: Elias Fontinele/O Dia)

A Chapa 03 - Reage OAB, encabeçada por Geórgia Nunes, tem Leonardo Airton como vice e o apoio de ex-presidentes da OAB-PI, como Sigifroi Moreno e Willian Guimarães. Todos estes nomes já declararam apoio a Celso Barros. O candidato da Chapa 04 disse o fato de ter o mesmo perfil de trabalho de Geórgia facilitou os diálogos e a união. “Estamos aqui em prol de um interesse maior que é a cauda da advocacia. Estamos demonstrando que somos independentes e agigantando nosso movimento reacionário”, disse o candidato.

A eleição para presidente e vice-presidente da OAB-PI acontece neste sábado (24) em todo o Estado. Com a desistência de Geórgia Nunes, concorrem ao cargo Carlos Henrique, Celso Barros Neto e Lucas Villa.

Maria Clara Estrêla