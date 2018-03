"O povo continuará me julgando”, diz Firmino Filho após ataques

O prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB), rebateu ataques pessoais que vem sofrendo na internet. O chefe do Executivo de Teresina, afirmou que desde 1993 tem vida pública, que já foi julgado pelo povo da capital várias vezes em campanhas e sinalizou que no futuro, deverá ser julgado novamente. A fala do prefeito ainda deixa em aberto a possibilidade dele ser candidato ao governo do Estado neste ano.

Firmino Filho ainda comentou que as mídias sociais deveriam ser utilizadas para mostrar o que há de bom nas pessoas, nas cidades, mas infelizmente estão sendo muito utilizadas para atacar pessoas. “Entrei na vida pública em 1993, sou casado, tenho três filhos. Toda minha vida foi junta e misturada com a cidade de Teresina. A cidade já me julgou quatro vezes e acho que vai me julgar muito mais vezes lá na frente. Eu acho que temos que usar as mídias sociais para unir, para agregar e não para fazer esse lamaçal que tem sido feito”, disse ele.



Prefeito rebateu ataques e insinuou candidaturas futuras (Foto: Moura Alves/O Dia)



O prefeito Firmino Filho comentou ainda que principalmente nos momentos políticos eleitorais, aumentam as agressões. O gestor acrescentou também que avalia que tem muitos adversários que avaliam que ele deverá ser candidato e por isso, financiam as agressões. Firmino Filho tem mandado como prefeito de Teresina até 2020, mas há possibilidade de renunciar ao comando do município para ser candidato a governador.

Em entrevistas à imprensa, o gestor diz que tem até o início de abril para definir se será candidato. Até lá, além dele, o deputado estadual Luciano Nunes (PSDB) figura como pré-candidato também pelo PSDB. Atualmente, os principais lideres da oposição já tem demonstrado simpatia por Luciano Nunes, mas o prefeito não perde a oportunidade de lembrar que o prazo para decidir sobre candidaturas é 7 de abril.

João Magalhães - Jornal O Dia