"O desafio é melhorar aplicação do gasto público", diz Leandro Maciel

O procurador Leandro Maciel assumiu a chefia do Ministério Público de Contas e conversou com O DIA sobre os desafios e as prioridades que ele pretende executar em sua gestão para o próximo triênio. Leandro Maciel defendeu maior fiscalização na aplicação dos recursos público com o objetivo de melhorar o gasto público e é favorável a integração dos órgãos de fiscalização, através de uma rede de controle, para melhorar a analise das informações e dados sobre os gastos do Poder Público. O procurador também criticou o argumento de prefeitos que afirmam ter muitas dificuldades para prestar contas e sugeriu com o alto valor pago pelas prefeituras a escritórios de advogados e contadores, a prestação dos serviços nestas áreas deve ser boa.

O senhor assumiu agora o Ministério Público de Con­tas (MPC). Quais os de­safios e o que o senhor vai priorizar na sua gestão?

O maior desafio é tentar fazer um acompanhamento do gasto público. Fiscalizar recursos es­taduais, municipais, fortalecer o próprio Tribunal de Contas e o objetivo final é a melhoria do gasto, que seja feito com eco­nomicidade, para que se atinja um objetivo com o menor gas­to possível. Vamos focar nessa diretriz de melhorar o gasto público daquilo que é fiscaliza­do pelo Tribunal de Contas.

Como o Ministério Público de Contas tem acompanha­do a celeuma que envolve a liberação e aplicação dos recursos de empréstimos do governo do Estado junto a Caixa Econômica?

O Tribunal de Contas, pela equipe técnica da DFAE elabo­rou um relatório técnico bem fundamentado em que aponta uma série de irregularidades na execução do contrato de em­préstimo. E o MPC encampou as informações prestadas no relatório e levou a discussão ao Plenário, inclusive quando ti­vemos contato com o relatório, através da procurador Raissa, foi pedido bloqueio de valores, enfim, uma série de medidas cautelares que num primeiro momento, o TCE não deferiu, mas está com recursos penden­te. Vamos interpor recursos e levar novamente a discussão ao Plenário, a respeito do blo­queio de valores e outras me­didas.



"O desafio é fazer melhorar a aplicação do gasto público", diz Leandro Maciel (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Quando será colocado em pauta esses pedidos do MPC?

Quinta-feira (5), o relator é o conselheiro Kennedy Barros.

Dentre as irregularidades que o senhor menciona nessa operação de crédito, como o MPC está atuando para tentar provar algum ilí­cito na operação e quais são as consequências que po­dem ocorrer pro governo?

Na verdade as irregulari­dades apontadas, caso sejam confirmadas, uma vez que ainda estão em fase de defesa, mas imputa responsabilidade administrativa no Tribunal de Contas e certamente respon­sabilidade criminal no âmbito no Poder Judiciário. Mas a nos­sa intenção é verificar a fundo as informações prestadas pela DFAE e em sendo confirmadas propor as medidas de respon­sabilização, tanto administrati­vas, se for o caso de secretário, ou o próprio governo como um todo. A operação envolve valores consideráveis supe­riores a 500 milhões de reais, corresponde a uma parcela sig­nificativa do orçamento, por­tanto precisa ser analisado com muita calma, muito critério e é o trabalho que vem sendo fei­to tanto pelo TCE quanto pelo MPC.

Atualmente muitos municí­pios querem instaurar regi­mes próprios de previdência social. Qual o entendimento que o Ministério Público de Contas possui sobre o as­sunto? Ele traz benefícios ou prejuízos para o erário público?

Regime de Previdência é um assunto muito sério, porque é uma relação, um vínculo que se cria entre o servidor e o ente que paga, de longo prazo. Não é uma prestação imediata que você paga aqui e recebe ali, é um horizonte de 20, 30 anos. Então tem que ver os benefí­cios previdenciários, de modo que a criação de regime próprio de previdência, deve ser tocada por todas as cautelas possíveis, tanto de calculo atuarial para saber se aquela contribuição é suficiente, como também na concessão de benefícios e principalmente na gestão dos valores, para que esse setor, a pessoa chegar na época de apo­sentadoria e precisarem do re­gime o regime não falhem com eles. O que nós verificamos é que muitas dessas cautelas não tem sido observados. Os municípios estão substituindo regime geral pelo regime pró­prio, sem a garantia necessária aos servidores de que no caso de uma eventualidade, auxílio doença, aposentadoria por in­validez, que os beneficiários venham receber aquilo que lhe é de direito. E o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas vem tentando na medida do possível alertar aos municípios sobre isso e mesmo em casos extremos pedir a ex­tinção de regimes próprios, de modo que se regularize a situa­ção e se garanta o direito a apo­sentadoria. A previdência não é uma gratuidade dada pelo Esta­do, é feita por contribuições de servidores e do respectivo ente, que formam o fundo e com ele vão pagar os benefícios. Se o fundo não está sendo bem ge­rido, ou não está arrecadando suficiente, a conclusão é auto­mática: não haverá benefícios. O cuidado é este de acompa­nhar tanto a criação, quanto a gestão.

O TCE inclusive publicou um alerta sobre estes sis­temas na última semana. Quais as principais irregu­laridades já constatadas nas prefeituras que adotam o modelo próprio de previ­dência?

A primeira delas é o pró­prio direcionamento do plano. Muitos deles não tem posicio­namento adequado quanto a contribuição. Num segundo momento o problema é a ges­tão. Imagine que são recursos que fiquem parados e devem ser aplicados e já detectamos que a gestão apresenta proble­mas de longo prazo, e um ter­ceiro problema diz respeito a concessão dos benefícios. Mui­tos benefícios que não tem res­paldo, não estou generalizando, mas são os principais proble­mas detectados. E veja que os regimes tem uma dimensão so­cial muito grande, porque cida­des menores do Piauí, dos pou­cos recursos que ingressam no estado, ou é recurso via FPM, ou regime de previdência. São parcelas que em havendo falha na gestão, além do desastre no âmbito familiar, também gera um fato no desenvolvimento da região.

Aparentemente houve uma redução no numero de blo­queio de contas de prefei­turas. Houve realmente essa diminuição e qual motivo?

Acredito quer alguns prefei­tos se preocuparam mais em prestar contas. Pode-se dizer que essa medida de bloqueio ela com o passar do tempo vem atingindo seu objetivo, que é obrigar os prefeitos que não prestaram contas a efetivar a prestação. O que justifica o bloqueio é a ausência de pres­tação de contas, e quando o gestor presta contas, por este motivo não pode mais blo­quear. Não podemos descuidar e continuar atentos. Não estou dizendo que as coisas estão ok, o simples fatos de apresentar a prestação não quer dizer que os documentos que integram a prestação estão corretos, eles são passíveis de verifica­ção. Mas pelo menos a entrega delas está sendo cumprida de forma bem melhor em compa­ração a um tempo atrás.

Prefeitos de cidades peque­nas sempre reclamam de problemas de estrutura, di­ficuldade com pessoal e ate internet que atrapalham o devido envio de prestações de contas. Como o senhor avalia isso?

Isso é sempre alegado, os prefeitos alegam essas dificul­dades. Eu pessoalmente tenho reservas quanto a isso. O TCE tem sistemas automatizadas, se a gente for avaliar há despesas muito grandes com profissio­nais da área jurídica e contábil, que pelos valores pagos há de prestar bons serviços. Então sempre que há essa alegação de que há dificuldade para for­malizar prestação de contas, eu vejo com reservas.

O Ministério Público de Contas tem estrutura física, de tecnologia e pessoal sufi­ciente para garantir uma am­pla fiscalização?

Para nossas atribuições hoje, eu diria que temos uma situação que não é ruim, mas estamos sempre buscando melhorar. Temos projetos de expansão, informatização, há uma busca por sistemas de inteligência, transmissão de dados, embora não estejamos numa situação ruim, mas o objetivo é ampliar porque não falta competências.

Há previsão de concurso pú­blico?

Para procuradores não. Esta­mos com os cargos de procura­dores ocupados, o quadro de auditores a gente utiliza do Tri­bunal de Contas, então quando há concurso pra lá, alguns já são direcionados pra cá.

Como o Ministério Público de Contas pretende atuar para evitar utilização de má­quina publica nas eleições?

O objetivo é trabalhar em rede. Nós participamos da rede de controle e combate a corrupção, com o Ministério Público estadual, que está nas cidades. O objetivo é atuar em rede, em conjunto com es te objetivo de tentar evitar o máximo possível o desvio de recursos para utilização nas campanhas. As experiências tanto do mensalão quanto da Lava Jato ficou claro, que o objetivo maior dos desvios é para utilização em campanha eleitoral. São recursos públicos que pegam caminhos tortuo­sos, e para clareá-los o objetivo final é utilizá-lo na campanha. É uma atuação necessária que atuamos em rede, Receita Fe­deral, promotores, procurado­res, nesse caso do empréstimo houve uma atuação em rede do TCE, MPF, Caixa, enfim. O mesmo o recursos sendo analisado por vários órgãos de controle.

Em ano eleitoral é mais per­ceptível as fraudes ou tenta­tivas de fraudes?

Eu diria que ano eleitoral são anos em que a gente con­vive com denuncias mais fre­quentes, são muitas denuncias de grupos que se opõem nas campanhas, o que é natural da democracia, com isso as infor­mações tendem a surgir com mais frequência. Não vou dizer que ocorre mais desvios, mas as denuncias surgem mais por conta disso. Grupos políticos que se opõem usam órgãos de controle para expor eventuais fraudes.

Já é perceptível esse au­mento neste ano?

Sim. A própria imprensa tem repercutido a questão dos empréstimos junto a Cai­xa Econômica Federal. O re­latório dos consignados, rela­tivos ao Plamta, são assuntos que talvez não teriam tanto impacto se não tivéssemos em período eleitoral. Mas a gente trabalha da manei­ra mais isenta possível, nós trabalhamos para zelar a boa aplicação do recurso público, independentemente de quem esteja denunciando ou sendo denunciado.

E como a rede de controle se prepara para atuar neste ano, principalmente com foco nas eleições?

Em 2018, já estamos há sete, oito anos de atuação, uma das mais atuantes do Brasil. E fazemos reuniões mensais para debater pautas e assuntos que a gente pode atuar conjuntamente. E te­mos tido bons resultados. Um dos assuntos discutidos hoje pela rede de controle é a apli­cação de recursos oriundos de precatórios do Fundef no âm­bito dos municípios. Ação da rede já bloqueou contas, exigiu planos de aplicação, é um tema fruto deste trabalho da rede de control

Ithyara Borges e João Magalhães - Jornal O Dia