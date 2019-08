Número de aposentados federais no 1° semestre de 2019 mais que dobrou

A quantidade de servidores federais lotados no Piauí que se aposentaram no primeiro semestre de 2019 já superou, em mais de 250%, todo o ano de 2018. Nestes seis primeiros meses foram 428 aposentados, enquanto que, os benefícios concedidos no ano passado não passaram de 168, é o que mostra o Painel Estatístico de Pessoal (PEP) do Ministério do Planejamento.



Para Nara Letícia, especialista em direito previdenciário e secretária-geral adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional Piauí, esse crescimento de servidores dando entrada em suas aposentadorias está, em grande parte, relacionado à iminente aprovação da reforma da Previdência, que mudará as regras de aposentadoria no país.

“Como ainda existem muitas incertezas de como ficarão a vida destes servidores, de quando poderão se aposentar, e como também haverá uma diminuição do valor do benefício e o aumento do tempo de contribuição, os servidores que já implementaram suas condições estão buscando se aposentar para evitar entrar numa linha que poderá lhes causar prejuízos”, avalia a advogada.



Foto: Agência Brasil

O número de aposentadorias de servidores ligados ao Ministério da Saúde (MS) no estado saltou de 20, em 2018, para 131 nos primeiros seis meses de 2019, ultrapassando a Universidade Federal do Piauí (UFPI), que liderou a quantidade de aposentados no ano passado, 57. Mesmo com 68 novos inativos no primeiro semestre deste ano, a instituição de ensino fica atrás do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que passou de 20 para 80 novas aposentadorias.

Os dados apresentados pelo PEP também revelam que de janeiro a junho deste ano, somente 4 aposentadorias, cerca de 0,9%, foram por invalidez, quando esta estatística em todo ano de 2018 foi de 6,5%. Já as voluntárias saltaram de 93,5% para 99,1% no mesmo período.

Servidores estaduais

Se comparado com os federais, os servidores ligados à todos os poderes e órgãos auxiliares estaduais que se aposentaram neste mesmo período. Em 2018, segundo informações da Fundação Piauí Previdência (PiauíPrev), foram concedidas 1.679 aposentadorias, enquanto que do início deste ano até o dia 3 de julho foram 656.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia