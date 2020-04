Novos pedidos de empréstimos começam a tramitar na Assembleia

Enviadas pelo governo estadual na última semana, as mensagens que tratam sobre novos pedidos de autorização para operações de crédito começam a tramitar nesta terça-feira (13) nas comissões técnicas da Assembleia Legislativa. Durante o encontro da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que acontece de forma virtual, os parlamentares vão deliberar sobre a legalidade dos novos pedidos, que devem ser votados ainda no decorrer desta semana.

Ao todo, os membros da CCJ analisam nesta terça-feira três mensagens relacionadas a operações de crédito. A primeira mensagem trata sobre a obtenção de empréstimo de até R$ 1 bilhão pelo Governo do Piauí junto ao Banco do Brasil com o aval da União. Os recursos devem ser aplicados em investimentos nas áreas da saúde, segurança e infraestrutura básica. A segunda mensagem lida dispõe sobre a realização de operação de crédito com o Banco Regional de Brasília (BRB) no valor de R$ 83 milhões, valor que deverá ser aplicado na restauração e conservação das rodovias piauienses.

Os deputados também vão discutir o projeto que trata de um aditivo de até 100 milhões de dólares a empréstimo obtido pelo Governo do Estado junto ao BIRD (Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento).

A expectativa do governo é que as mensagens sejam aprovadas sem grandes dificuldades, nas comissões técnicas e no plenário da Casa. Já a oposição cobra maiores detalhamentos sobre a aplicação dos recursos e defende a tese de que as novas operações contratadas sejam usadas exclusivamente no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

Natanael Souza, do Jornal O Dia